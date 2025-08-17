أشار تقرير لخدمة مؤشر ناسداك إلى أن سوق العقاقير الجنيسة generic في المملكة العربية السعودية ستكبر خلال الفترة 2025-2033 من 4 مليارات دولار في 2024 إلى 8.11 مليار دولار بحلول 2033. وذكر التقرير أن ذلك النمو المتسارع سيكون بسبب الحاجة المتزايدة إلى الرعاية الصحية، ومبادرات الحكومة لخفض الإنفاق على الأدوية، والوعي المتزايد بوجود بدائل دوائية في متناول الأيدي، إضافة الى السياسات المساندة من قبل الهيئة السعودية للغذاء والدواء، والاستثمار في التصنيع الدوائي المحلي. كما أن سوق الأدوية الجنيسة في المملكة ماضية إلى التوسع من جراء الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة. ويشير التقرير إلى أن هيئة الغذاء والدواء السعودية طورت مرونة إجراءاتها للمصادقة على الأدوية الجنيسة، ما حدا بصانعي الأدوية الأجانب والمحليين الى زيادة ما لديهم من أدية تماثل في مفعولها الأدوية ذات العلامات التجارية الكبرى. كما أن تعدد حملات التوعية وتركيزها على الوقاية من الإصابة بالأمراض جعل المستهلكين والأطباء ومقدمي الرعاية الصحية أكثر تقبلاً للأدوية الجنيسة، التي تؤدي نفس مفعول الأدوية ذات العلامات التجارية العالمية. ويعتقد التقرير أنه مع التزايد المطّرد لعدد سكان المملكة، وزيادة الإصابة بالأمراض المزمنة، باتت ثمة زيادة ملموسة في الحاجة إلى عقاقير جنيسة أقل كلفة على المرضى؛ خصوصاً في ظل المبادرات الحكومية الهادفة لجعل الرعاية الصحية أقل تكلفة، من خلال تناول مزيد من الأدوية الجنيسة، وهو ما من شأنه أيضاً خفض الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية. وكانت السعودية سجلت في أبريل 2025 نسبة إصابة بالأمراض المزمنة بنحو 32.15%. وتعزى تلك الحالات إلى الإصابة بأمراض السكري، ارتفاع ضغط الدم، والسمنة. وأشار التقرير إلى أن من التحديات، التي لا تزال تواجه سوق العقاقير الجنيسة في المملكة استمرار تمسك مستهلكين باعتقادهم أن الأدوية ذات العلامات التجارية العالمية ذات فاعلية أكبر.