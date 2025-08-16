حددت وزارة التعليم الجدول الزمني لتطبيق نظام لإثبات حضور وانصراف المعلمين في مدارس التعليم العام للبنين والبنات؛ سينطلق اعتباراً من العام الدراسي الجديد 1447، بعد أن تم تطبيقه أولاً في جهاز الوزارة، وعلى موظفي إدارات التعليم بالمناطق، والمحافظات، ومكاتب التعليم الفرعية.وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى للتطبيق ستبدأ اعتباراً من غداً (الأحد) وتشمل إدارات تعليم المنطقة الشرقية، والأحساء، والقصيم، وجدة؛ فيما يبدأ التطبيق في كل من إدارات تعليم مكة المكرمة، والطائف، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية اعتباراً من 24 أغسطس الجاري.ويطبق في إدارات تعليم حائل، ونجران، وعسير، وجازان في 31 الجاري. ويتم تطبيقه في إداراتي تعليم منطقتي الباحة والرياض في 7 سبتمبر القادم. ويستخدم النظام أحدث التقنيات، كإنترنت الأشياء، والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين، ويمكّن المسؤولين من متابعة الحضور والانصراف بشكل دقيق. وعند تسجيل الدخول للمرة الأولى يُطلب من المستخدم تسجيل السمات الحيوية كبصمة الوجه، وبصمة الصوت، وبصمة الإصبع. ويتيح التطبيق إمكان إنشاء طلب استئذان، إضافة إلى متابعة الطلبات السابقة.