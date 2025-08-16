قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

