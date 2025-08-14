استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الخميس)، مدير عام الفروع ومراكز خدمات الأعمال بالهيئة العامة للنقل المهندس ماجد بن محمد الضويان، يرافقه عبدالله بن سامي اليحيى، بمناسبة تكليفه مديراً لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية.

وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للنقل في تنظيم قطاع النقل وتطوير خدماته، وتعزيز كفاءته وموثوقيته بما يواكب احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثمناً حرص القيادة الرشيدة على دعم مشاريع البنية التحتية للنقل وتطوير خدماته في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية تتميز بموقع إستراتيجي يجعلها محوراً رئيسياً لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتمنى لليحيى التوفيق في أداء مهماته مديرًا لفرع الهيئة بالمنطقة.

وقدّم المهندس الضويان لنائب أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن أبرز مشاريع الهيئة في المنطقة، وأوجه التعاون مع القطاعين العام والخاص لتعزيز البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما رفع اليحيى الشكر والتقدير لنائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته، مؤكداً حرصه على دعم وتطوير خطط الهيئة وإستراتيجياتها، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستوى رضا المستفيدين، ويسهم في تحقيق مستهدفات التحول الوطني.