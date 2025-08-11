نوَّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بما توليه القيادة الحكيمة، من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن من المشروعات التنموية، مشيرًا إلى ما تم تدشينه من مشاريع تنموية لمنظومة البيئة بالمنطقة، وبتكلفة مالية تجاوزت (4.4) مليار ريال.

جاء ذلك خلال لقائه بالقصر الحكومي أمس، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والعديد من قيادات الوزارة.

وأكد أمير منطقة تبوك أن تدشين هذه المشروعات، يأتي في إطار النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة وتعزز النقلة الحضارية الكبيرة التي تعيشها المنطقة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة بقيادة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وإسهاماتها في تقديم الخدمات للمستفيدين بالمنطقة، وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وفقْا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة.