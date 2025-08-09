طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروعاً عن المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالحلوى الجافة والهلامية «الجيلية» والطرية لتعزيز جودة وسلامة منتجات الحلوى المتداولة في الأسواق، وضمان التزامها بأعلى المعايير الغذائية والصحية. وتشمل المواصفة جميع أنواع الحلوى التي لم يصدر بها مواصفة مستقلة، والمعدة للاستهلاك المباشر، مع استبعاد لبان المضغ، والشوكولاتة بأنواعها، والحلويات الشرقية والغربية.وقسمت المواصفة الحلوى إلى 3 تصنيفات رئيسية، هي: الحلوى الجافة أو الصلدة، الحلوى الطرية، والحلوى الهلامية. وأكدت ضرورة أن تكون المنتجات صالحة وآمنة للاستهلاك الآدمي، وخالية تماماً من أي روائح أو نكهات غير طبيعية أو شوائب أو مواد ضارة قد تؤثر على صحة المستهلك، وحظر استخدام أي مكونات مشتقة من الخنزير أو الدهون الحيوانية، باستثناء دهن الحليب الذي يُعد مكوناً مسموحاً به وفق الاشتراطات الخليجية.ونصّت المواصفة على أن تكون نسب المواد المضافة والملوثات ضمن الحدود المسموح بها خليجياً، بما يتوافق مع لوائح الصحة العامة ومعايير الجودة المعتمدة في دول مجلس التعاون.وشددت المواصفة على عدم تصنيع الحلوى بأشكال تساعد على السلوكيات الخطرة مثل الأدوات الحادة، أو طرق استهلاكها بطريقة قد تعرض الأطفال للاختناق أو البلع غير الآمن.وسمحت المواصفة بإضافة مجموعة من المكونات الاختيارية؛ لتعزيز النكهة والمظهر، مثل العسل الطبيعي، والمكسرات المتنوعة، والفانيليا، والمياه العطرية، والشكولاتة الطبيعية. وأكدت المواصفة ضرورة ضبط مكونات السكر، بحيث لا تزيد نسبة الجلوكوز على 50% من إجمالي السكريات، وأن لا تقل نسبة المكونات المسؤولة عن التماسك مثل الجيلاتين أو النشا أو الصمغ العربي عن 50%، بما يضمن ثبات التركيب ووضوح القوام النهائي للحلوى.-----عبوات غير منفذة للرطوبةألزمت المواصفة بضرورة استخدام عبوات نظيفة، وسليمة، وغير منفذة للرطوبة، مع التأكيد على ألا يكون لهذه العبوات أي تأثير سلبي على جودة أو نكهة المنتج. كما شدّدت على منع استخدام العبوات المستعملة في التعبئة، وضرورة أن تكون الحلوى الطرية أو الهلامية معبأة بطريقة تضمن عدم التصاقها بالغلاف أو المادة المعبئة، حفاظاً على شكلها وقوامها.أما في جانب النقل، فقد اشترطت المواصفة أن تُنقل الحلوى في وسائل نظيفة، تحافظ على درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتها من التلوث أو التلف الميكانيكي الناتج عن الاهتزاز أو الصدمات أثناء النقل.وفيما يخص التخزين، ألزمت المواصفة بضرورة حفظ الحلوى داخل مستودعات جيدة التهوية، وواقعة في أماكن بعيدة عن مصادر الحرارة أو الرطوبة.