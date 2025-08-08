تشهد سماء المملكة ومعظم دول العالم القديم (آسيا، وأوروبا، وأفريقيا) هذا الشهر ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل في غياب رؤية اكتمال القمر (البدر)، رغم بلوغه لحظة الاكتمال فلكياً.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان الرمضون أن القمر ظهر في سماء مدينة عرعر اليوم (الجمعة) 8 أغسطس 2025 عند الساعة 6:50 مساءً، وهو في طور الأحدب المتزايد، ويُعرف بدر هذا الشهر باسم «قمر سمك الحفش» (Sturgeon Moon)، وسيظل على هذا الطور حتى يغرب عند الساعة 5:21 فجر السبت 9 أغسطس، دون أن يُشاهد مكتملاً في الأفق المحلي.

وبيّن الرمضون أن لحظة الاكتمال الفلكي للقمر ستحدث عند الساعة 10:55 صباحاً بتوقيت المملكة، أي بعد غروبه، ما يحول دون مشاهدته بدراً في معظم مناطق آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهو ما يجعل هذا الشهر من الأشهر النادرة التي لا يُرصد فيها البدر بصرياً في هذه المناطق.

وأفاد بأن القمر سيعاود الظهور مساء السبت 9 أغسطس عند الساعة 7:26 مساءً، وقد بدأ حينها الدخول في طور الأحدب المتناقص، ما يعني أن سكان نصف الكرة الشرقي سيفوتهم مشهد البدر رغم حدوثه فلكياً، مشيراً إلى أن لحظة البدر ستكون مرئية فقط في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، وسيكون القمر فوق الأفق أثناء اكتماله، ما يتيح لسكان تلك المناطق فرصة مشاهدته في أبهى صورة.

ويعود اسم «قمر سمك الحفش» إلى القبائل الأمريكية الأصلية التي أطلقت هذه التسمية على بدر أغسطس، نظراً إلى وفرة صيد سمك الحفش الكبير في البحيرات والأنهار خلال هذه الفترة من العام، إذ كان يمثل مصدراً مهماً للغذاء.

وتُعد هذه الظاهرة تذكيراً بأهمية الفروق الزمنية والموقع الجغرافي في رصد الأحداث الفلكية، كما تعكس الدقة البالغة التي يتميز بها علم الفلك في تتبع أطوار القمر.