أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة لـ«عكاظ»، أن الدعم المالي الموجه للمنظمات غير الربحية ضمن برامجها، يخضع لحوكمة تنظيمية دقيقة، ويتم تقديمه عبر منصات معتمدة؛ أبرزها صندوق دعم الجمعيات ومنصة إحسان، إلى جانب عدد من القنوات الأخرى، بما يضمن الشفافية وعدالة التوزيع وتعظيم الأثر التنموي.وأوضحت الوزارة أن الدعم يأتي ضمن برنامج تمكين القطاع غير الربحي؛ الذي يمثّل الإطار الاستراتيجي والسياسة التنفيذية للإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بالوزارة، ويهدف إلى تعزيز دور المنظمات الأهلية في التنمية البيئية والمجتمعية؛ وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.ويُنفذ البرنامج بشكل تكاملي عبر أقسام متخصصة داخل الإدارة المركزية، إضافة إلى 13 إدارة مستقلة موزعة في مختلف مناطق المملكة، وفروع الوزارة التي تتولى التنفيذ الميداني، لضمان شمولية التطبيق واتساع نطاق الأثر البيئي والاجتماعي.وبيّنت الوزارة أن البرنامج يعتمد على شراكات استراتيجية مع بيوت خبرة ومراكز تدريب تابعة للوزارة ومنظومتها، إلى جانب التعاون مع الجامعات والجهات الحكومية ذات العلاقة، لتحقيق استدامة الأثر وتكامل التمكين المؤسسي على المستوى الوطني.وأوضحت الوزارة أن عدد ورش العمل المنفذة بلغ 26 ورشة تدريبية، نُفذت بعضها بالتعاون مع جهات حكومية؛ مثل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومجلس الجمعيات الأهلية، ومجلس المؤسسات الأهلية، وصندوق دعم الجمعيات. وتناولت الورش شرح الأنظمة، واستعراض الفرص، وبناء القدرات، بمشاركة خبراء من داخل الوزارة وخارجها، وفق التخصصات المطلوبة.أما في مجال الدعم الفني والاستشاري، فأكدت الوزارة أنه يُقدَّم من خلال إدارات مختصة مثل إدارة الإشراف والمتابعة وإدارة التمكين؛ التي تعمل على دعم الجمعيات، وتعزيز مجالات التطوع والمسؤولية الاجتماعية، ضمن تنسيق مؤسسي يعزز من فاعلية الأداء ويضمن استمرارية الدعم.واختتمت الوزارة تصريحها بالتأكيد على أن برنامج التمكين هو إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها حاليّاً.