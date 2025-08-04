أعلنت NHC عن بدء تسجيل الاهتمام في مشروعها الجديد «أراك المكيمن»، الواقع ضمن وجهة المكيمن في المدينة المنورة، ضمن سلسلة مشاريعها التطويرية التي تهدف إلى توفير وجهات عمرانية متكاملة تجمع بين جودة التخطيط، واحترافية التنفيذ، وتلبية احتياجات الفرد والأسرة.

ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 233 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 850 وحدة سكنية من نوع الفلل الفاخرة، صُممت بمعايير معمارية حديثة تراعي الطابع المحلي والخصوصية والراحة، ضمن بيئة متكاملة تضم مرافق تعليمية وصحية واجتماعية وتجارية، ومدارس بلا أسوار، إلى جانب شبكة من المساجد والحدائق والخدمات التي تعزز مفهوم جودة الحياة.

ويتميّز «أراك المكيمن» بموقع استراتيجي داخل المدينة المنورة، بالقرب من المسجد النبوي الشريف، والعديد من المراكز الخدمية «المستشفى السعودي الألماني، مستشفى أحد، جامعة طيبة»، والعديد من الخدمات الحكومية والتجارية، ما يمنحه بعدًا روحانيًا ومكانة مميزة، ويجعله أحد الخيارات النوعية للباحثين عن السكن في بيئة تجمع بين الأصالة والتكامل.

ويمكن للراغبين تسجيل اهتمامهم والاطلاع على كافة التفاصيل عبر الرابط التالي:

‏https://nhc.sa/real-estate-development/projects/47603/

تجدر الإشارة إلى أن وجهة المكيمن تمتد على مساحة تتجاوز 3.4 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 6000 وحدة سكنية عصرية، تجسّد رؤية NHC في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تدعم مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030، وتعزز مكانة الشركة كأكبر مطور عقاري في المنطقة، عبر مجتمعات نابضة بالحياة وجاهزة للمستقبل تُسهم في رفع نسبة التملك وتعزيز جودة الحياة في المملكة.