وصل إلى جدة اليوم (السبت)، حمزة عبدي بري رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير عام المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.