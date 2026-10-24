كشف مركز التحقق الإعلامي التابع لوزارة الإعلام اليمنية حملة تضليل تقودها حسابات مرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مزاعم تدعي سماح المملكة العربية السعودية باستقدام عاملات منزليات يمنيات عبر إصدار تأشيرات لليمنيات للعمل في المنازل.

وأكد المركز أن الادعاءات المتداولة مضللة ومجتزأة من سياقها الحقيقي، مشيراً إلى أن الحسابات الحوثية تعمدت تحريف مضمون إعلان يتعلق بتصحيح أوضاع المقيمات اليمنيات في المملكة، بهدف إثارة الرأي العام ونشر معلومات مغلوطة.

تحريف إعلان «مساند»

وأوضح المركز أن ناشر الإعلان في منصة «مساند» أكد أن الهدف من إتاحة التقديم لمربيات يمنيات هو تصحيح أوضاع إقامتهن المخالفة داخل المملكة، وليس فتح باب استقدام عاملات منزليات من اليمن، كما زعمت الحسابات الحوثية.

وبين أن الإتاحة جاءت تحت مسمى «مربيات منزليات»، وليس «عاملات منزليات»، في محاولة لتوضيح حقيقة الإعلان الذي جرى تداوله خارج سياقه.

«مربية منزلية» لا «عاملة منزلية»

وأشار مركز التحقق إلى أن المقصود بمسمى «مربية منزلية» هو المرأة التي تقيم مع زوجها وأولادها داخل المملكة، وتتولى رعاية أبنائها في منزلها، وليس العمل لدى أسرة أخرى.

وأضاف أن هذا المسمى يعادل ما يطلق عليه اليمنيون «ربة بيت»، مؤكداً أن المملكة اعتمدت مهنة المرأة تحت مسمى «مربية منزلية»، وفقاً للتوضيح المنشور.

تضليل حوثي لصرف الأنظار عن تعز

وحذر المركز من الانجرار وراء المعلومات المضللة التي تروجها شبكات مرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية، داعياً مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتحقق من صحة المعلومات قبل إعادة نشرها.

واتهم المركز الشبكات الحوثية بتعمد ترويج هذه الادعاءات لإثارة الرأي العام، وصرف أنظار اليمنيين عن الأحداث الدامية التي ترتكبها المليشيا في محافظة تعز، عبر افتعال قضايا إعلامية تستهدف تضليل المتابعين وتشويه الحقائق.