تلقى مانشستر سيتي الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي «بريميرليغ» هذا الموسم، أمام مضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت)، على ملعب «فيلا بارك»، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

أهداف المباراة

افتتح نيكولاس جاكسون التسجيل لصالح أستون فيلا بعد ست دقائق فقط من انطلاق المباراة، لكن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند أدرك التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 52.

وواصل جاكسون تألقه بإضافة الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة 60، ليوقف انطلاقة مانشستر سيتي، الذي حقق الفوز في أول سبع مباريات له هذا الموسم.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 21 نقطة في صدارة ترتيب البريميرليغ، بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال، الذي يواجه إيفرتون حالياً ضمن منافسات الجولة نفسها، بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس