أعرب رئيس البرلمان العربي سعد العتيبي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- على ما تحظى به المملكة من مكانة وتقدير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سعد العتيبي عقب فوزه برئاسة البرلمان العربي بالتزكية، كما قدم شكره إلى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على دعمه للدبلوماسية البرلمانية في مجلس الشورى.

وأعرب عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها لرئاسة البرلمان، مؤكداً أنها تمثل امتداداً لمكانة المملكة وما تحظى به من تقدير على المستويين العربي والعالمي.

وشدد على أن القضية الفلسطينية ستحتل الأولوية في عمل البرلمان العربي خلال المرحلة القادمة، مؤكداً أن البرلمان سيواصل دعم القضية الفلسطينية بكل ما يستطيع، انطلاقاً من كونها القضية المركزية الأولى للعرب.

وثمّن دعم رؤساء المجالس والبرلمانات العربية للبرلمان العربي، موجهاً الشكر إلى أعضاء البرلمان على ثقتهم وتعاونهم، ومعرباً عن تطلعه إلى العمل المشترك خلال المرحلة القادمة بما يخدم مصالح الأمة العربية ويعزز العمل البرلماني العربي.

وأوضح رئيس البرلمان العربي، أن المرحلة القادمة تستهدف الوصول إلى برلمان عربي أكثر تأثيراً وحضوراً، من خلال تطوير آليات العمل والاعتماد على مؤشرات أداء تقيس مستوى الإنجاز والنتائج، بما يسهم في تعزيز فاعلية البرلمان ودوره في التعامل مع القضايا العربية.