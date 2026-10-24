ارتفعت أسعار النفط اليوم، بأكثر من 3 دولارات عند التسوية، مسجلاً أعلى مستوى لها منذ نحو ستة أشهر، متأثرة بمخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.55 دولارات، أي 3.14%، لتصل إلى 116.72 دولاراً للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى لها منذ 29 أبريل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.80 دولارات أو 3.8% إلى 103.27 دولارات.

وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعاً 6%، بينما اختتم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأسبوع بارتفاع 2.3%.