ارتفعت أسعار النفط اليوم، بأكثر من 3 دولارات عند التسوية، مسجلاً أعلى مستوى لها منذ نحو ستة أشهر، متأثرة بمخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.55 دولارات، أي 3.14%، لتصل إلى 116.72 دولاراً للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى لها منذ 29 أبريل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.80 دولارات أو 3.8% إلى 103.27 دولارات.
وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعاً 6%، بينما اختتم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأسبوع بارتفاع 2.3%.
النفط يقفز بأكثر من 3 دولارات مسجلاً أعلى مستوى له في ستة أشهر
ارتفعت أسعار النفط اليوم، بأكثر من 3 دولارات عند التسوية، مسجلاً أعلى مستوى لها منذ نحو ستة أشهر، متأثرة بمخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.
Oil prices rose today by more than $3 at settlement, reaching their highest level in nearly six months, influenced by concerns over further disruptions in energy supplies from the Middle East.
Brent crude futures climbed by $3.55, or 3.14%, to settle at $116.72 per barrel, the highest level since April 29.
Meanwhile, West Texas Intermediate (WTI) crude futures increased by $3.80, or 3.8%, to $103.27.
Brent crude ended the week up 6%, while WTI crude finished the week with a 2.3% increase.