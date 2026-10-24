كشفت السلطات الصحية النيجيرية عن وجود تشابه جيني وثيق بين فايروس الإيبولا المكتشف لدى أول مصابة في البلاد، والفايروس الذي تسبب في أول إصابة مسجلة في كينيا، في تطور قد يساعد على تحديد مسارات انتقال العدوى بين الدول الأفريقية التي تشهد تفشياً للمرض.

وأعلن وزير الصحة والرعاية الاجتماعية النيجيري محمد علي باتي، أمس (الجمعة)، أن نتائج التحليل الجيني أظهرت تقارباً كبيراً بين العينتين، ما يمثل أول دليلاً جينياً على وجود صلة بين الفايروسين المكتشفين في البلدين.

وأوضح أن هذا التشابه لا يثبت انتقال العدوى مباشرةً بين المصابين، مؤكداً عدم وجود أدلة على سفر المصاب الأول في كينيا إلى نيجيريا أو حدوث اتصال مباشر بين الحالتين، فيما تتواصل التحقيقات الوبائية لتحديد مصدر الإصابة ومسار انتقال الفايروس.

وكانت نيجيريا قد أعلنت في 20 أكتوبر تسجيل إصابة مؤكدة بفايروس الإيبولا من سلالة «بونديبوغيو» في العاصمة أبوجا، لدى امرأة عادت من أوغندا، وظهرت عليها الأعراض في السابع من أكتوبر، قبل تأكيد إصابتها مخبرياً.

وأشار الوزير إلى أن السلطات الصحية تواصل تتبع المخالطين وإخضاعهم للمراقبة والفحوص الطبية، موضحاً أن بعض نتائج الاختبارات جاءت سلبية، فيما لا تزال نتائج أخرى قيد الانتظار، دون تسجيل إصابات مؤكدة إضافيةً في نيجيريا حتى وقت الإعلان.

وفي سياق التحقيقات، كشفت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن المصابين الأولين في نيجيريا وكينيا عبرا مطار عنتيبي الدولي في أوغندا في الثالث من أكتوبر، ما دفع الجهات الصحية إلى دراسة احتمال وجود ارتباط بين رحلتيهما، دون التوصل حتى الآن إلى دليلاً يثبت انتقال العدوى بينهما.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة، أمس (الجمعة)، تسجيل وفاةً ثانيةً بالمرض لامرأة تبلغ 65 عاماً، كانت من المخالطين للمصاب الأول، فيما يواصل سبعة مرضى تلقي العلاج داخل مرافق العزل الصحي.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تفشي سلالة «بونديبوغيو» في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 9704 إصابات و4687 وفاة حتى 20 أكتوبر الجاري.

وتؤكد الجهات الصحية أهمية التحليل الجيني في تتبع انتشار الفايروس، إلى جانب مراقبة المخالطين وتعزيز إجراءات الوقاية والكشف المبكر، للحد من انتقال العدوى عبر الحدود.