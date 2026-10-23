ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، فيما يتجه المعدن النفيس لتسجيل خسارته الأسبوعية الثانية على التوالي، وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، وتوقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) إلى (4,030.67) دولارات للأوقية، بعد أن لامس خلال الجلسة مستوى (3,986.50) دولارات، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.3%) إلى (4,046.40) دولارات للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (1.3%) إلى (53.81) دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة (0.9%) إلى (1,557.03) دولار للأوقية، والبلاديوم بنسبة (0.4%) إلى (1,050.50) دولار للأوقية.