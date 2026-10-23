حذّر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم الأزمة الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع استمرار النزاع والنزوح وتزايد الضغوط على الأمن الغذائي، خصوصاً في المقاطعات الشرقية المتضررة من العنف.

وأوضح البرنامج أن نحو 26.5 مليون شخص في البلاد يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، فيما يبلغ عدد النازحين داخلياً نحو 7.8 مليون شخص، كثير منهم اضطروا إلى النزوح أكثر من مرة.

الجوع يتركز في الشرق

وتعد مقاطعات شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري وتانغانيقا من أكثر المناطق تضرراً، مع استمرار القتال وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المجتمعات.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن نحو 3 ملايين شخص في شرق البلاد قد يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي خلال 2026، في وقت لا تزال فيه الاحتياجات تتجاوز بشكل كبير حجم الموارد المتاحة.

أزمات صحية تزيد الضغوط

وتتزامن أزمة الغذاء مع أزمات صحية أخرى، من بينها تفشي إيبولا والكوليرا والملاريا وجدري القردة، إضافة إلى الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ألحقت أضراراً بالمحاصيل والبنية التحتية.

وأكد البرنامج أن انتشار إيبولا أدى إلى تعطيل الأسواق وسبل كسب العيش وحركة السكان، ما ضاعف الضغوط على المجتمعات التي تعاني أساساً من النزاع والنزوح والجوع.

نقص التمويل يهدد الاستجابة

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه يحتاج بصورة عاجلة إلى نحو 229 مليون دولار لمواصلة عملياته الطارئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى ديسمبر 2026، مشيراً إلى أن نقص التمويل وصعوبة الوصول الإنساني يمثلان من أبرز التحديات أمام إيصال المساعدات.

ويواصل البرنامج تقديم المساعدات الغذائية والتحويلات النقدية والدعم التغذوي للفئات الأكثر احتياجاً، إلا أنه حذر من أن حجم الاحتياجات الحالية يفوق قدرة الاستجابة المتاحة.