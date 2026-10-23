ضربت عاصفة «أوستن» مناطق واسعة من بريطانيا، اليوم (الجمعة)، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل واضطرابات في حركة القطارات والطرق، خصوصًا جنوب غرب إنجلترا.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرًا برتقاليًا من الرياح شمل كورنوال وأجزاء من ديفون وجزر سيلي، مع توقعات بهبات قد تصل سرعتها إلى نحو 80 ميلًا في الساعة في بعض المناطق الساحلية المكشوفة.

آلاف المنازل بلا كهرباء

وتسببت الرياح القوية في سقوط أشجار وتضرر خطوط الكهرباء، فيما عملت فرق شركة «ناشيونال غريد» على إعادة التيار إلى أكثر من 12 ألف منزل تأثر بانقطاع الكهرباء.

وأفادت تقارير بريطانية بأن عدد المنازل التي انقطعت عنها الكهرباء تجاوز 16 ألفًا خلال ذروة العاصفة، خصوصًا في كورنوال، قبل أن تبدأ فرق الصيانة بإعادة الخدمة تدريجيًا.

تعطل في القطارات والطرق

وأدت العاصفة إلى اضطرابات في خدمات السكك الحديدية بعد سقوط الأشجار والحطام على عدد من المسارات، إضافة إلى تأثر بعض الطرق والخدمات البحرية بسبب قوة الرياح وارتفاع الأمواج.

كما أُغلقت مدارس في أجزاء من كورنوال احترازيًا، فيما حذرت السلطات من تطاير الحطام واحتمال وقوع أضرار في المباني والمناطق الساحلية.

عاصفة ثانية في الطريق

ويستعد شمال بريطانيا لعاصفة أخرى تحمل اسم «بولو» خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تحذيرات من رياح قد تصل سرعتها إلى 80 ميلًا في الساعة في المناطق الساحلية المكشوفة، إلى جانب أمطار غزيرة في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وشمال إنجلترا.