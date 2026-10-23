أعلن الجيش اليمني تنفيذ 1392 عملية استهداف ضمن عملية «فجر اليمن» خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكداً تكثيف الهجمات البرية والجوية والنيرانية على امتداد جبهات القتال، واستهداف تجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية وتعزيزاتها وقياداتها الميدانية.

وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية أن العمليات طالت مواقع الحوثيين وتحصيناتهم وخنادقهم وآلياتهم ومدرعاتهم ووسائل نقل أفرادهم، إلى جانب مرابض الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أسهم في تفكيك تجمعاتهم وإرباك قيادتهم الميدانية وتعطيل خطوط إمدادهم وقدرتهم على المناورة بين المحاور.

تقدم في تعز

وفي جبهة تعز، نفذت وحدات الجيش إغارات وهجمات مضادة على مواقع المليشيا، وحققت تقدماً في جبهة الأقروض، بالتزامن مع إحباط محاولات الحوثيين إعادة تجميع قواتهم أو استعادة مواقع خسروها.

وأضاف المتحدث أن بقية الجبهات واصلت الضغط القتالي، مستهدفة تحركات الحوثيين واحتياطياتهم ومصادر نيرانهم، ما أدى إلى تكبيدهم خسائر متلاحقة.

620 عنصراً و190 آلية

وبحسب الحصر الميداني الأولي الذي أورده المتحدث، أسفرت العمليات عن تحييد نحو 620 عنصراً من مليشيا الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب تدمير وإعطاب نحو 190 آلية ومدرعة ووسيلة لنقل الأفراد، فضلاً عن قطع من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن استمرار الحوثيين في الدفع بعناصرهم وتعزيزاتهم لن يغيّر مسار المعركة، مشيرة إلى أن تحركاتهم وقدراتهم العسكرية مرصودة وتحت الاستهداف.

وشددت على مواصلة العمليات بإرادة قتالية عالية، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.