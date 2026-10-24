حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا في مجال الإدارة المستدامة للأراضي، باعتماد قيادات شابة خبراء ومراجعين باللغة العربية في قاعدة البيانات العالمية للإدارة المستدامة للأراضي التابعة لمنصة (WOCAT)، لتكون أول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز في توثيق ومراجعة ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي بمحتوى عربي، بما يسهم في دعم جهود المملكة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أن هذا الإنجاز جاء بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، عبر شراكتها مع منصة (WOCAT)، ويمثل خطوة مهمة نحو إدراج وتوثيق ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي في المناطق الجافة باللغة العربية ضمن إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة.

وبيّن أن هذا الإنجاز يعزز قدرات المملكة على توثيق هذه الممارسات ومراجعتها واعتمادها وفق منهجيات ومعايير دولية معترف بها، ويسهم في توسيع نطاق الخبرات الفنية الناطقة باللغة العربية على المستوى الدولي، بما يدعم إسهامات المملكة في الجهود الإقليمية والعالمية لاستعادة الأراضي ومكافحة التصحر.

وأبان المركز أن اعتماد الخبراء جاء بعد استكمال البرنامج التدريبي الوطني لمراجعي توثيق الإدارة المستدامة للأراضي على المنصة العالمية، الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في أبريل الماضي، ضمن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث نُفذ التدريب الوطني بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عبر البرنامج الوطني للتشجير، فيما تسهم (الفاو)، من خلال إشرافها على تطوير المنهجيات وإجراءات ضمان الجودة وإدارة قاعدة البيانات العالمية للمنصة، في دعم الدول لتعزيز قدراتها على توثيق الممارسات الناجحة وتقييمها وتبادلها في مجالات استعادة الأراضي وإدارتها المستدامة على المستوى العالمي.

وبيّن المركز أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة مختصين يمثلون جهات حكومية وجامعات ومؤسسات فنية من مختلف مناطق المملكة، تلقوا تدريبًا عمليًا مكثفًا على توثيق تقنيات ومناهج الإدارة المستدامة للأراضي باستخدام أدوات ومنهجيات (WOCAT) المعتمدة، مشيرًا إلى أن أنشطة التوثيق والمراجعة وضمان الجودة استندت إلى تجارب إعادة تأهيل الأراضي في عدد من البيئات والمناطق الإيكولوجية المختلفة داخل المملكة، بما أسهم في الربط بين الخبرات الوطنية الميدانية والمتطلبات الفنية الدولية.

وأضاف أن اعتماد المراجعين الخبراء جاء بعد عملية تقييم مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وأمانة (WOCAT)، أسفرت عن اعتماد وتسجيل عشرة متخصصين سعوديين في قاعدة البيانات العالمية للإدارة المستدامة للأراضي التابعة للمنصة، منهم خمسة مراجعين خبراء يتولون مسؤولية المراجعة الفنية وتقييم جودة المحتوى الموثق، وخمسة خبراء وطنيين سعوديين يتولون مسؤولية التحقق الوطني واعتماد الممارسات الموثقة قبل نشرها على المنصة العالمية.

وأشار المركز إلى أن المراجعين والخبراء المعتمدين يمثلون عددًا من الجهات الوطنية، من بينها البرنامج الوطني للتشجير، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، والمؤسسة العامة للري، فيما ستسهم جهود الخبراء في مراجعة وثائق الإدارة المستدامة للأراضي في المملكة واعتمادها، إلى جانب دعم الجهود المماثلة في المنطقة العربية عند الحاجة.

وأوضح أن اعتماد أول مراجعين خبراء باللغة العربية لدى منصة (WOCAT) يمثل بُعدًا إقليميًا مهمًا، إذ يتيح بناء قدرات متخصصة لتقييم الوثائق والممارسات التقنية المعدة باللغة العربية ومراجعتها، بما يدعم مشاركة الخبرات والتجارب العربية في منظومة المعرفة العالمية الخاصة بالإدارة المستدامة للأراضي، حيث يسهم ذلك، من خلال المراجعة الفنية المنهجية الموثوقة وتطوير شبكة مؤهلة من المراجعين والخبراء الوطنيين الناطقين باللغة العربية، في تعزيز دور المملكة في رفع جودة المعرفة المتعلقة بالإدارة المستدامة للأراضي، وزيادة انتشارها والاعتراف بها دوليًا، سواء على المستوى المحلي أو في المنطقة العربية عمومًا.

ولفت المركز النظر إلى أن هذا الإنجاز يتكامل مع الاعتراف بالبرنامج الوطني للتشجير كأحد المشروعات الرائدة عالميًا في مجال استعادة النظم البيئية التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP17)، التي عُقدت في أولان باتور بمنغوليا في أغسطس الماضي، ضمن عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم البيئية الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

ويدعم هذا الإنجاز مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء والبرنامج الوطني للتشجير، كما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن (WOCAT) منصة عالمية ومبادرة دولية متخصصة، تُعد من أبرز المراجع العالمية المستخدمة في توثيق أفضل الممارسات وتقييمها ونقلها في مجالات استعادة النظم البيئية ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للأراضي والحد من تدهورها على مستوى العالم.