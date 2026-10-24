أكد المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ ماكس إيبرل، أن مدرب الفريق فينسنت كومباني سيغيب عن قيادة العملاق البافاري لعدة أسابيع، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتعرض المدرب فينسنت كومباني لحالة إغماء أمس الجمعة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، وذلك بعد أيام من إصابته بعدوى فايروسية.

غياب لعدة أسابيع

وقال إيبرل في تصريحات نقلتها صحيفة «بيلد» الألمانية: «سيُمنح كومباني الوقت الكافي الذي يحتاجه، ولن نبدأ بتحديد أي أطر زمنية، لكننا لا نتحدث عن أيام، بل عن أسابيع، وهذا أمر يجب أن يكون واضحاً للجميع».

وأضاف: «الخبر الجيد هو أن حالة كومباني مستقرة، تحدثت معه مساء أمس، وكذلك مع زوجته، لم تكن لحظة جيدة بالنسبة إلينا جميعاً، فقد انهار وسقط أرضاً، ونُقل إلى المستشفى، وسيبقى هناك لبضعة أيام أخرى».

صحة كومباني أولاً

واختتم حديثه قائلاً: «هذا يؤكد مرةً أخرى أن كرة القدم ليست أهم شيء في الحياة، نحن في بايرن ميونخ نقف معاً، والأهم معرفة سبب ما حدث لفيني، وأن يتعافى، وبعدها فقط يمكنه العودة، وستكون المهمة الأكبر هي حمايته من نفسه إلى حد ما».

دانكس يتولى المهمة مؤقتاً

وسيتولى المدرب المساعد آرون دانكس قيادة الفريق مؤقتاً، ويتمتع المدرب الإنجليزي بخبرة سابقة في هذا الدور، إذ سبق له أن حلّ محل كومباني الموسم الماضي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.