تغلب فريق أرسنال على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت)، على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

ثنائية بتوقيع كونسا وغابرييل

افتتح إزري كونسا التسجيل لفريق أرسنال بعد سبع دقائق فقط من انطلاق المباراة، بتسديدة قريبةٍ من المرمى، مستغلاً ارتباك دفاع إيفرتون، ثم عزز غابرييل تقدم «المدفعجية» بهدف ثانٍ في الدقيقة 68 بضربة رأس قويةٍ.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 21 نقطة، متساوياً مع مانشستر سيتي متصدر الترتيب، مع تفوق الأخير بفارق الأهداف، رغم خسارته أمام أستون فيلا اليوم بهدفين مقابل هدفٍ.

في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون عند 10 نقاط في المركز التاسع، بعد تلقيه الهزيمة الثانية هذا الموسم، مقابل انتصارين وأربعة تعادلاتٍ.