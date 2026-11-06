جاء النظام الأساس لمؤسسة مدينة الرياض الصحية، الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، لترسيخ تأسيس مؤسسة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ويهدف إلى صياغة بيئة تنظيمية وإدارية متكاملة ترتقي بقطاع الرعاية الطبية والسياحة العلاجية والبحث العلمي في العاصمة لتصبح مدينة رائدة إقليمياً وعالمياً.

ومن أبرز الملامح والبنود التنظيمية للمؤسسة:

الطبيعة القانونية والتبعية:

- تعد المؤسسة مملوكة بالكامل للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.

- تتمتع باستقلال كامل وصبغة غير هادفة للربح، وتخضع لإشراف مجلس إدارة الهيئة الذي يتولى اعتماد استراتيجياتها وميزانياتها ومخططاتها التطويرية الشاملة.

الأهداف الإستراتيجية:

- العناية بقطاع الرعاية الطبية والسياحة العلاجية وتهيئة البيئة المناسبة لنموه وفق أفضل الممارسات العالمية.

- استقطاب الخبرات والاستثمارات الريادية المتخصصة في المجال الصحي والتعليم الأكاديمي الطبي.

- دعم بيئة البحث والابتكار العلمي من خلال إنشاء شراكات محلية وعالمية مع المراكز المتخصصة.

الاختصاصات والصلاحيات:

- إعداد مخطط التطوير الشامل لمدينة الرياض الصحية، وإنشاء وتطوير وإدارة المرافق الطبية والسكنية والتجارية والخدمية فيها.

- تأسيس الجامعات الطبية ومعاهد علوم الحياة ومرافق الضيافة، وتطوير الحوافز الداعمة للسياحة العلاجية.

- تملك الأصول، واستثمار الأموال، وتأسيس الشركات والصناديق الاستثمارية والأوقاف داخل المملكة وخارجها وفق الضوابط المعتمدة.

الإدارة والحوكمة:

- يُدار النظام بواسطة مجلس إدارة يضم من خمسة إلى 11 عضواً من ذوي الخبرة، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

- يتولى رئيس تنفيذي إدارة شؤون المؤسسة وتنفيذ قرارات المجلس، مع تشكيل لجان متخصصة مثل لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة المراجعة والالتزام، إلى جانب إمكانية تكوين مجلس استشاري دولي ومحلي.

الموارد المالية والتدقيق:

- تتألف الموارد من الإعانات الحكومية، والقروض، والهبات والتبرعات والأوقاف المقبولة نظاماً، ومقابل الخدمات وعوائد الاستثمارات.

- تخضع حسابات المؤسسة لمراجع حسابات معتمد، وتحدد سنة مالية متوافقة مع السنة المالية للهيئة.

أحكام عامة:

- يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

- قاعدة صارمة: لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المؤسسة أو دمجها بغيرها أو تعديل نظامها إلا بموجب أمر ملكي.