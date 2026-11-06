فقد مدرب يوفنتوس لوتشيانو سباليتي أعصابه في وجه لاعب فريقه خوان كابال، خلال مواجهة ألكمار الهولندي، أمس (الخميس)، ضمن منافسات الدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز الفريق الإيطالي بنتيجة 2-1.



أخطاء دفاعية تُشغل غضب المدرب

ولم يكن سباليتي راضياً عن تراجع تركيز لاعبيه خلال المباراة، خاصة كابال، الذي ارتكب خطأً في التمركز كاد أن يكلف يوفنتوس فقدان نقطتين، فعلى الرغم من سيطرة الفريق الإيطالي على مجريات اللقاء، فإن بعض الثغرات الدفاعية سمحت لألكمار بخلق فرص خطيرة.

وفي إحدى هذه الفرص، ترك كابال مساحة كبيرة خلفه، ما سمح لألكمار بشن هجمة أسفرت عن هدف أُلغي لاحقاً بداعي التسلل.



سباليتي يٌهدد كابال بالضرب

وبحسب صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، اقترب سباليتي غاضباً من المدافع الكولومبي، وصرخ في وجهه قائلًا: «سأضربك!»، ورصدت الكاميرات الواقعة، حيث ظهر المدرب، البالغ من العمر 67 عاماً وهو يشير بيده بعنف ويوجه توبيخاً شديداً إلى لاعبه، الذي ظل منتبهاً لما يقوله مدربه، دون أن يتطور الموقف أكثر من ذلك، لتُستأنف المباراة بصورة طبيعية.



«عدم اتخاذ القرار أسوأ من القرار الخاطئ»

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، لم يتطرق لوتشيانو سباليتي بشكل مباشر إلى تهديده للمدافع الكولومبي، لكنه انتقد افتقار لاعبيه إلى سرعة الاستجابة والحسم في بعض المواقف الدفاعية.

وقال المدرب الإيطالي: «ما الذي لا يقنعني في يوفنتوس؟ أشعر بالاقتناع عندما أرى التزامهم التام، لكن القرارات التي لا تتخذها أسوأ من القرارات السيئة؛ لأنك إذا اتخذت قراراً، حتى لو كان خاطئاً، وارتكبت خطأً، فإن تكلفته تكون أقل من تكلفة عدم اتخاذ أي قرار».