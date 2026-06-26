أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.