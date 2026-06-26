أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.
أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.
The Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, made a phone call to the Minister of Foreign Affairs of the Sultanate of Oman, Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi.
During the call, they discussed the latest developments in the region and the efforts being made regarding them.