استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصومال المعيّن لدى المملكة محمد أمين شيخ عثمان.

ورحّب نائب وزير الخارجية بالسفير الصومالي، متمنياً له التوفيق في مهمات عمله الجديدة.