استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصومال المعيّن لدى المملكة محمد أمين شيخ عثمان.
ورحّب نائب وزير الخارجية بالسفير الصومالي، متمنياً له التوفيق في مهمات عمله الجديدة.
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصومال المعيّن لدى المملكة محمد أمين شيخ عثمان.
ورحّب نائب وزير الخارجية بالسفير الصومالي، متمنياً له التوفيق في مهمات عمله الجديدة.
The Deputy Minister of Foreign Affairs, Engineer Walid bin Abdulkarim Al-Khreeji, received the newly appointed Ambassador of the Republic of Somalia to the Kingdom, Muhammad Amin Sheikh Osman, at the ministry's headquarters in Riyadh today.
The Deputy Minister of Foreign Affairs welcomed the Somali ambassador, wishing him success in his new duties.