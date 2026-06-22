وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إلى عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمّان؛ وذلك لحضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165، ولعقد عدد من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية يصل إلى الأردن
22 يونيو 2026 - 17:13 | آخر تحديث 22 يونيو 2026 - 17:13
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«عكاظ» (عمّان)
Today, Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah arrived in the capital of the Hashemite Kingdom of Jordan, Amman; to attend the 165th resumed ordinary session of the Arab League Council at the ministerial level, and to hold a number of bilateral meetings on the sidelines of the meeting to enhance bilateral relations and exchange views on various regional and international issues of mutual interest.