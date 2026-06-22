وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إلى عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمّان؛ وذلك لحضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165، ولعقد عدد من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.