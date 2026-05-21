تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call from the Minister of Foreign Affairs and Expatriates of the Syrian Arab Republic, Asaad Hassan Al-Shaibani.
During the call, they discussed bilateral relations and developments of mutual interest.