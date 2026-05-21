تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.