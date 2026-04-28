ترأس نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ونائب وزير خارجية جمهورية تركيا السفير موسى كولاكلي كايا، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي-التركي، عبر الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وفي نهاية الاجتماع، وقع نائب وزير الخارجية ونائب وزير خارجية جمهورية تركيا على محضر الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي-التركي.