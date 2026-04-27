تفقّد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومدير عام الجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع منفذي الحديثة وجديدة عرعر؛ وذلك للاطلاع على سير العمل والاستعدادات القائمة لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج عبر المنفذين.

وجرى خلال الزيارتين الوقوف على مستوى الجاهزية التشغيلية والخدمات المقدمة في المنفذين، ومتابعة إجراءات استقبال الحجاج، وانسيابية الحركة، بما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة وجودة، ويسهم في تسهيل رحلة ضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى منافذ المملكة.

واطّلعوا خلال الجولة على الإمكانات والتجهيزات المتاحة في المنفذين، وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية العاملة فيهما، بما يعكس تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، ويدعم رفع مستوى الاستعدادات خلال موسم الحج.

وتأتي هذه الزيارات في إطار المتابعة الميدانية للجهود المبذولة في المنافذ البرية، وحرص الجهات الحكومية ذات العلاقة على تعزيز الجاهزية، وتقديم خدمات ميسّرة لضيوف الرحمن، بما يواكب عناية المملكة بخدمة الحجاج وتوفير كل ما من شأنه تسهيل أدائهم للمناسك بيسر وطمأنينة.