تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.