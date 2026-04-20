تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وجرى خلال الاتصال بحث آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call today from the Foreign Minister of the Sultanate of Oman, Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi.
During the call, the latest developments in the regional situation and the efforts being made regarding them were discussed.