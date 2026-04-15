تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية روسيا الاتحاديةسيرجي لافروف.
وجرى خلال الاتصال، مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
The Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, received a phone call from the Foreign Minister of the Russian Federation, Sergey Lavrov.
During the call, they discussed the latest developments in the region and efforts to enhance security and stability.