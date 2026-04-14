أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، برئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.
وجرت خلال الاتصال مناقشة مجمل المستجدات بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah made a phone call to the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the sisterly State of Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.
During the call, they discussed the overall developments in the region and the efforts being made regarding them.