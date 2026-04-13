تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.