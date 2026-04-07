أنذرت هيئة النقل أكثر من 24 ألف ناقل، ومنحهم فرصة لتصحيح مخالفاتهم قبل تطبيق العقوبات بحقهم، إثر أكثر من 434 ألف عملية فحص نفذتها على أنشطة النقل البري والبحري والسككي في مختلف مناطق السعودية خلال شهر مارس 2026.

وأكدت الهيئة أنها نفذت أكثر من 425,874 عملية فحص في قطاع النقل البري وأكثر من 8,268 عملية فحص في قطاع النقل البحري، وتضمنت العمليات زيارة 77 محطة في القطاع السككي؛ في إطار متابعة أنشطة النقل والتأكد من مدى التزام الجميع بالأنظمة.

وأشارت الهيئة إلى أن نشاط النقل البري سجل معدل امتثال بلغ 91%، فيما وصل معدل الامتثال في النقل البحري نحو 99%، في حين بلغ معدل الامتثال في النقل السككي 100%، في مؤشر يعكس مدى التزام المنشآت المرخصة والأفراد بالأنظمة المعتمدة من قبل الهيئة.

يشار إلى أن عدد المخالفات في أنشطة النقل البري والبحري والسككي بلغ خلال الشهر الماضي أكثر من 80,581 مخالفة، فيما بلغ عدد المخالفات في قطاع النقل البحري 8 مخالفات.