استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وفداً رسمياً من جمهورية جنوب السودان يضم المستشار الرئاسي للأمن القومي توت قلواك، ووزير الخارجية والتعاون الدولي مونداي سيمايا كومبا، ورئيس الاستخبارات العامة الجنرال أبراهام كيات بيشوك، لدى وصولهم مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ورحب نائب وزير الخارجية بالوفد الذي وصل إلى المملكة في زيارة رسمية.
The Deputy Minister of Foreign Affairs, Engineer Walid bin Abdulkarim Al-Khuraiji, today received an official delegation from the Republic of South Sudan, which includes the Presidential Advisor for National Security Tut Gulwak, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Mondai Simaya Kumba, and the Director of General Intelligence, General Abraham Kiat Bishok, upon their arrival at King Khalid International Airport in Riyadh.
The Deputy Minister of Foreign Affairs welcomed the delegation, which arrived in the Kingdom for an official visit.