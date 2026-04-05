استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وفداً رسمياً من جمهورية جنوب السودان يضم المستشار الرئاسي للأمن القومي توت قلواك، ووزير الخارجية والتعاون الدولي مونداي سيمايا كومبا، ورئيس الاستخبارات العامة الجنرال أبراهام كيات بيشوك، لدى وصولهم مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ورحب نائب وزير الخارجية بالوفد الذي وصل إلى المملكة في زيارة رسمية.