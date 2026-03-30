غادر جدة اليوم (الإثنين) ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.