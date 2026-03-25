أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بوزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني.
وجرى خلال الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah made a phone call today to the Minister of Foreign Affairs and Expatriates of the Syrian Arab Republic, Asaad Hassan Al-Shaibani.
During the call, they discussed the latest developments in the region and the efforts being made regarding them.