أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بوزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني.

وجرى خلال الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.