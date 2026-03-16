أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم (الاثنين)، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.
وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها.
أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم (الاثنين)، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.
وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah made a phone call today (Monday) to the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Muhammad Ishaq Dar.
During the call, they discussed the current developments in the region, their implications, and the efforts being made regarding them.