تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الإثنين)، من وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الراهنة في المنطقة واستمرار التنسيق الثنائي بهذا الشأن.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call today (Monday) from the Foreign Minister of the Kingdom of Bahrain, Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani.
During the call, they discussed the current developments in the region and the continuation of bilateral coordination in this regard.