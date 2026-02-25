دشن المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، معرض أصول الخيل بالتزامن مع يوم التأسيس، في فعالية ثقافية تستحضر الدور المحوري للخيل في تاريخ الدولة السعودية وارتباطها بمراحل التأسيس وبناء الكيان.

وأكد بن معمر خلال الافتتاح وعند عرض النسخة الأصلية من مخطوطة أصول الخيل، أن المكتبة تفخر باقتناء هذه المخطوطة التي لا يوجد لها مثيل في العالم.

وقال: «ربما هي من أندر المصادر التي دخلت مقتنيات المكتبة خلال 4 عقود»، مبيناً أن المعرض يمثل قراءة معرفية موثقة لمرحلة مفصلية من تاريخ المملكة ويبرز كيف اجتمعت قوة الإنسان والخيل والإرادة في صناعة الدولة وترسيخ دعائم الوحدة.

وأوضح أن هذه البلاد قامت على عقيدة التوحيد وهدف الوحدة وكانت الخيل والجمال وقوة الإنسان من أبرز الوسائل التي أسهمت في تثبيت أركانها، مشيراً إلى أن المعرض يقدم شواهد تاريخية موثقة تؤكد عمق هذا الارتباط وأصالته.

وأضاف أن تنوع مصادر المعرض بين المحلية والعربية والأجنبية يعكس عناية المكتبة الممتدة لأكثر من 40 عاماً بجمع كل ما يتعلق بالخيل والفروسية وتوثيقه، مؤكداً أن هذا الرصيد المعرفي يعزز حضور المملكة في حفظ تراثها وتقديمه للأجيال بلغة الوثيقة والدليل.

ومن أبرز المعروضات، مخطوطة عباس باشا الأول التي بدأ إعدادها عام 1848، وتعد من أهم المراجع في توثيق أنساب الخيل العربية وأسمائها ومرابطها وسلالاتها وملاكها، كما يعرض الكتاب المصور المذهب الخيول الشرقية الصادر عام 1821 الذي يعد من أقدم الدراسات الغربية عن الخيل العربية.

ويضم المعرض صوراً نادرة التقطتها الأميرة البريطانية أليس عام 1938، إلى جانب ما دونه ابن بشر في كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد عن الخيل في الدولة السعودية الأولى والثانية، إضافة إلى موسوعة فروسية الببليوغرافية وعدد من اللوحات الفنية والمسكوكات الإسلامية والأفلام القصيرة التي توثق مكانة الخيل في الوجدان العربي والسعودي.

ويجسد معرض أصول الخيل من خلال وثائقه ومخطوطاته وصوره شهادة على عمق تاريخ الدولة السعودية وتواصل مراحلها منذ الدولة الأولى حتى توحيد المملكة، في مشهد ثقافي يربط الماضي بالحاضر تحت مظلة يوم التأسيس.