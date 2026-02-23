وصل إلى جدة اليوم (الاثنين)، رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.