وصل إلى جدة اليوم (الاثنين)، رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
The President of the Arab Republic of Egypt, President Abdel Fattah El-Sisi, arrived in Jeddah today (Monday).
He was welcomed at King Abdulaziz International Airport by the Crown Prince and Prime Minister, Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.