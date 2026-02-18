رفع محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- على مبادرتهما الكريمة بالتبرع لحملة «الجود منّا وفينا»، التابعة لمنصة «جود الإسكان» بمبلغ (150) مليون ريال.

وأكد أن هذا الدعم يأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام بكل ما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين عبر تأمين السكن الملائم للأسر الأشد حاجة، وتسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية.

وسأل الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ المملكة وقيادتها الرشيدة وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء.