رفع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تبرعهما السخي لصالح حملة «الجود منّا وفينا».

وأشار إلى أن اهتمام القيادة الرشيدة بالعمل الخيري أولوية ومحطّ اهتمام جعل منها رائدة في هذا الجانب، كما أن في ذلك تعزيزاً للتكافل بين أفراد المجتمع، وتأكيداً على تعزيز اللحمة الوطنية والدعوة إلى المساهمة المجتمعية بين أبناء الوطن للوصول إلى ذلك الهدف السامي النبيل في وطن الخير والعطاء.

وسأل أمير منطقة جازان -الله تعالى- أن يجزي القيادة الرشيدة خير الجزاء، وأن يديم على الوطن أمنه ورخاءه في ظل قيادته الحكيمة.