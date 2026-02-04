استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم (الأربعاء)، وزير خارجية جمهورية بنين أوشلجون أجادي بكاري.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.
The Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, received the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Benin, Oshlajon Agadi Bakari, in Riyadh today (Wednesday).
During the reception, the two sides reviewed the bilateral cooperation relations between the two countries and discussed regional and international developments and the efforts being made regarding them.
The reception was attended by the Deputy Minister of Foreign Affairs, Engineer Walid bin Abdulkarim Al-Khreeji, and the Undersecretary of the Ministry of Foreign Affairs for Political Affairs, Ambassador Dr. Saud Al-Sati.