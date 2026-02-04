استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم (الأربعاء)، وزير خارجية جمهورية بنين أوشلجون أجادي بكاري.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.