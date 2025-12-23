في إطار حرب لا هوادة فيها ضد شبكات تهريب المخدرات، واصلَت الأجهزة الأمنية السعودية ضرباتها الاستباقية، محققةً نجاحات نوعية على المستويين الإقليمي والمحلي، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتفكيك تحركات إجرامية كانت تستهدف أمن المجتمع وسلامة شبابه.

وصرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأن المتابعة الأمنية المستمرة لنشاط الشبكات الإجرامية، وبناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، إلى الجهة النظيرة في سلطنة عُمان، أسفرت عن تمكّن السلطات العُمانية من إحباط محاولتَي تهريب أكثر من (200) كيلوغرام من المواد المخدرة.

ونوّه العميد بن شلهوب بالتعاون الإيجابي والمستمر بين الجانبين السعودي والعُماني في مجال مكافحة المخدرات، مؤكداً أن هذا التنسيق يعكس عمق الشراكة الأمنية بين البلدين، ويُسهم بفاعلية في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وفي عملية أمنية أخرى متصلة ومتزامنة، أوضح المتحدث الأمني أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة، وبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تمكنت من القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية أثناء تلقيهم (71) كيلوغراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) في منطقة الرياض.

وأكد العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب أن المملكة العربية السعودية ماضية في ملاحقة كل من يستهدف أمنها واستقرارها من خلال ترويج أو تهريب المخدرات، مشدداً على أن الجهات الأمنية ستواصل إحباط هذه المحاولات والقبض على المتورطين فيها دون تهاون.

ودعا المتحدث الأمني المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو من خلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، مؤكداً أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ، وأن تعاون المجتمع يُعد ركيزة أساسية في حماية الوطن من آفة المخدرات.