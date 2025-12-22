زار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، المعرض المركزي «إبداع 2026»، واطّلع على باقة من المشاريع العلمية والابتكارية، التي قدّمها الطلبة والطالبات، واستمع إلى شروح حول أفكارهم البحثية، وجهود تحويلها إلى نماذج إبداعية قابلة للتطبيق.

الدكتور نايف الزارع في المعرض المركزي «إبداع 2026».

وأعرب الزارع عن فخره واعتزازه بما شاهده من تميّز نوعي في مستوى المشاريع وجودة العرض، مشيداً بقدرة الطلبة على التعبير عن أفكارهم العلمية، بأسلوب احترافي يعكس وعياً بحثياً متقدماً، وروحاً ابتكارية واعدة.

وأكد أن وزارة التعليم تمضي بخطى ثابتة، في الرعاية التربوية والتعليمية الشاملة للطلبة الموهوبين، عبر تفعيل البرامج والأنشطة الداعمة، وتوفير بيئة محفّزة تُمكّنهم من إبراز قدراتهم وتنمية مهاراتهم، بما ينسجم مع إستراتيجية الاستثمار في المواهب الوطنية، ويخدم احتياجات القطاعات الحيوية لصناعة المستقبل، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع المعرفة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ووجّه الزارع شكره وتقديره للكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس، على دورهم في تمكين الطلبة وتشجيعهم على البحث والابتكار، مثمناً في الوقت ذاته الدور الفاعل للأسر في دعم أبنائهم نحو الإبداع والعمل الجاد.

وفي ختام الزيارة، تمنّى الزارع لطلبة وطالبات تعليم الرياض، وزملائهم من إدارات التعليم الأخرى كافة، التوفيق في المراحل القادمة، وتحقيق إنجازات مشرّفة في المحافل والمعارض العلمية، الإقليمية والدولية.

يُذكر أن المعرض يشهد مشاركة (110) طلاب وطالبات من تعليم الرياض، قدّموا مشاريع علمية متنوعة، تعكس طموح الجيل وقدرته على الابتكار وصناعة الأثر.