رأس محافظ خليص رجاء بن دخيل الله السلمي صباح اليوم (الأحد)، بمقر المحافظة، اجتماع المجلس المحلي، بمشاركة رئيس جامعة جدة الدكتور عبيد آل مظف، ومدير عام التعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، بحضور مساعد وزير التعليم رجاء الله السلمي، والمذيع المخضرم حامد الغامدي، إلى جانب وكلاء الجامعة وأعضاء المجلس المحلي من ممثلي الجهات الحكومية والأهالي.

وناقش الاجتماع بعمق التخصصات العلمية المطلوبة في المرحلة القادمة، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويستجيب لتحولات التنمية، مؤكداً أهمية مواءمة المخرجات التعليمية مع الفرص الواعدة التي يشهدها القطاعان العام والخاص.

واختُتم اللقاء بجملة من التوصيات الهادفة إلى تلبية تطلعات أهالي وأبناء خليص، وتعزيز الدور التكاملي بين التعليم الجامعي والتعليم العام، في إطار شراكة فاعلة تُسهم في بناء مسار تعليمي أكثر اتصالاً بالواقع، وأكثر قدرة على صناعة المستقبل.