استقبل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في ديوان الإمارة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد المرافق له.

واستعرض خلال الاستقبال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة في مجالات التعدين، والزراعة، والسياحة، والتعليم، وبحث سبل تعزيز البيئة الاستثمارية؛ بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد أمير نجران حرص القيادة الرشيدة على تنمية المناطق والاستفادة من مواردها الطبيعية بما يسهم في تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة، مشدداً على أهمية دعم المبادرات الاستثمارية وتمكين المستثمرين من الاستفادة من المزايا النسبية في عددٍ من القطاعات الحيوية بالمنطقة.